Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Российские операторы сотовой связи предупредили граждан о новом виде мошенничества, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что злоумышленники звонят или отправляют SMS из-за рубежа и просят о помощи. "Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь", - сообщили эксперты.

Операторы сотовой связи подчеркнули, что обрабатывают нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Пользователей также призвали по возможности самим блокировать такие вызовы.