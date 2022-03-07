Турция – одна из передовых стран с точки зрения реализации научных проектов

В последние годы Турция считается одной из наиболее развитых стран мира с точки зрения проведения, организации и реализации научных исследований.

Об этом наглядно свидетельствует участие ученых братской страны в исследованиях, проводимых в связи с изменением климата в Антарктике, развитие на высоком уровне национальной оборонной промышленности, такие успешные научные разработки, как изготовление вакцины от коронавируса.

В Турции ежегодно стартуют различные научные проекты, для этого государством выделяются средства в различных размерах.

Собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ в Турции изучила направления деятельности научных учреждений Турции, завоеванные важные достижения, финансирование научно-исследовательских проектов, передает Day.Az.

Представляем ее заметки.

В 2020 году группа, состоящая из 24 турецких ученых, приняла участие в 15 различных проектах по научному изучению изменений климата в Антарктике.

Команда, присоединившаяся к IV Национальной научной антарктической экспедиции, проведенной при попечительстве Администрации Президента Турции, в течение месяца проводила исследования на острове Короля Георга, расположенного в 120 километрах от Антарктики.

За два года до экспедиции в Турции состоялось заседание в связи со снижением расходов на логистическую деятельность и созданием общего кошелька, проведенное Специальной рабочей группой по логистике Антарктического полуострова, созданного по инициативе пяти стран, включая Турцию.

Эта встреча и партнерство свидетельствуют о том, что Турция уже стала страной, наблюдающей не только за Антарктикой, но и играющей более активную роль в изучении региона, участвующей в механизме принятия решений.

В последние годы Турция достигла успехов и в оборонной промышленности. О проектах, осуществляемых компанией Baykar, подготовленных оборонных системах знают во всем мире.

Вооруженные и невооруженные беспилотные летательные аппараты, оправдавшие себя на практике во время Второй Карабахской войны, подготовлены только местными специалистами на основе национальных технологий и являются одним из самых больших успехов ученых братской страны.

Компания Baykar, созданная в 1986 году, начала процесс проектирования системы беспилотных летательных аппаратов и компонентов подсистемы с 2000 года.

В 2004 году состоялись первые испытания БПЛА.

Борьба с коронавирусом, вошедшим в нашу жизнь несколько лет назад, сегодня является одним из актуальных вопросов в мире.

С первых дней пандемии ученые многих стран приступили к деятельности по изготовлению вакцины.

Однако этого добились немногие страны, одна из них Турция.

Изготовившим вакцину против COVID-19 стал турецкий ученый, профессор Айкут Оздарендели. Вакцина под названием TURKOVAC была получена в этом году после сложных исследований.

Турция является одним из государств-создателей Организации европейского сотрудничества по науке и технологии (COST), созданной в 1971 году для сплочения ученых в международных научных сетях и выведения на мировую арену ученых, проводящих национальные исследования.

COST - наиболее важная структура в своей сфере с точки зрения поддержки сети исследователей.

В этом контексте COST способствует сплочению турецких исследователей с международными исследователями-экспертами, их участию в международных проектах и достижению консорциума.

Научную координацию COST осуществляет основной научно-исследовательский центр страны - Турецкий институт научно-технологических исследований (TUBITAK). Можно сказать, что все проводимые в стране научные проекты находятся под управлением TUBITAK. Он также ежегодно реализует здесь проекты разного масштаба.

Исследовательский центр Marmara организации TUBITAK запустил первый проект "Развитие технологии нейтрализации нового поколения (DEKON) против химических и биологических военных препаратов". Предусматривается разработка, производство и тестирование национальными средствами в пилотном масштабе химических и биологических военных средств, и противодействующих реактивных нейтрализующих материалов (в виде различных формул таких как дезинфицирующие средства, жидкости, спреи, салфетки, кремы, лосьоны). Еще один начатый им проект будет реализован Центром исследований передовых технологий в области информатики и информационной безопасности (BILGEM). Проект "Развитие потенциала кибербезопасности для критически важных энергетических инфраструктур" (SYNERGY) направлен на разработку независимых платформ кибератак и защиты для критически важных энергетических инфраструктур и усиление их возможностей защиты в соответствующей области путем конкуренции друг с другом.

В целях раскрытия знаний молодежи в области научных исследований в 2018 году Президент Реджеп Тайип Эрдоган запустил проект по созданию экспериментальных и технологических мастерских по всей стране. Молодые люди с высокотехнологичными производственными навыками, которые считаются движущей силой Турецкого национального технологического движения, продолжат стажировку и получат образование в мастерских, которые будут созданы в рамках проекта, который охватит всю страну. В этом году они конкурируют с дизайн-проектами по производству ветряной энергии. При этом эти студенты получают право на трехлетнее бесплатное обучение по многим направлениям, таким как роботизированное кодирование, нанотехнологии, биотехнологии, энергетические технологии, кибер- и космические технологии.

TUBITAK также ежегодно реализует программу поддержки научно-технических исследовательских проектов. Целью программы является получение новых сведений, а также предоставление им научных комментариев или поддержка проектов, отвечающих научным принципам, для решения технологических задач. Верхний предел поддержки исследовательских проектов на 2021 год (за исключением стипендий, поощрительных бонусов за проекты и институциональных взносов) составляет 720 тысяч турецких лир без бюджетных ограничений.

Еще один проект, реализуемый Научным центром, - Программа быстрой поддержки. Целью этой программы является поддержка неотложных, краткосрочных, малобюджетных проектов исследований и разработок, которые будут реализованы в университетах, исследовательских больницах и научно-исследовательских институтах. В 2021 году максимальный уровень поддержки, включая стипендии для проектов в рамках программы, установлен на уровне 45 000 турецких лир в год.

Еще одна программа была проведена в рамках Национальной стратегии в области науки, технологий и инноваций. Целью является поддержка ориентированных на результат, наблюдаемых, целеустремленных, динамичных направлений соответствующей научно-техническим областям в приоритетных областях, а также местных научно-исследовательских и находящихся на стадии развития проектов, реализуемых в этой области. В 2020 году была оказана поддержка в размере 750 000 турецких лир для небольших проектов, 750.00-1. 500. 000 для средних проектов и от 1. 500.00 до 3. 750. 000 турецких лир для крупномасштабных проектов. Другая программа реализуется для поддержки исследовательских проектов, направленных на инновации в области социальных и гуманитарных наук. В 2021 году на такие проекты выделен бюджет в размере 300. 000 турецких лир.