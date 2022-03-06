Иран увеличивает экспорт нефти

Объем экспорта сырой нефти в Иране превысил 1,5 млн баррелей в сутки. Как передает Day.Az, об этом сообщил агентству Mehr в воскресенье генеральный директор правительственной Организации портов и судоходства Ирана Али Акбар Сафайи.

"Благодаря очень успешным визитам президента в страны региона и последовавшим прорывам [в отношениях] мы регистрируем хороший рост импорто-экспортных показателей. В порту Бушер рост [грузооборота] составил 22% по сравнению с прошлым годом. Что касается нефти, то ее экспорт превысил 1,5 млн баррелей в сутки", - сказал Сафайи. До ввода последнего крупного пакета санкций против Ирана в 2018 году страна экспортировала около 2,5 млн баррелей в сутки. В условиях ограничений этот показатель упал до 700 тыс. баррелей в день.

Мехр также отмечает, что глава Министерства нефти Ирана Джавад Оуджи ранее заявил, что Тегеран не планирует ждать результатов переговоров в Вене, где обсуждается восстановление ядерной сделки с Ираном и отмена санкций. По его словам, уже сейчас почти финализированы инвестиционные контракты на разработку иранских нефтегазовых месторождений с местными и зарубежными компаниями. Общая сумма этих договоренностей составляет более $4,5 млрд.