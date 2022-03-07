Президент Словакии огорчила Украину

Президент Словакии Зузана Чапутова назвала планы по созданию над Украиной бесполетной зоны нереализуемыми. Она объяснила это тем, что осуществить данную задумку невозможно без участия военной силы НАТО, что автоматически делает ее одной из сторон конфликта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на словацкий телеканал Markiza.

"Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление вооруженных сил стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях. Мы вступили бы в военный конфликт и стали бы одной из сторон войны", - рассказала Чапутова.

Она также отметила, что обсуждения планов о вступлении Украины в Евросоюз не являются только лишь символическими. По ее мнению, нужно предоставить ей статус страны-кандидата на вступление и начать переговоры на эту тему. Однако, комментируя возможность Украины вступить в Североатлантический альянс, она подчеркнула, что в настоящее время это нереально.