Переговоры Макрона и Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Украины Володимиром Зеленским. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении Елисейского дворца.

В нем отмечается, что Макрон ознакомил Зеленского с содержанием своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся ранее днем и затрагивал вопросы безопасности ядерных объектов Украины. "Президент республики подтвердил, что абсолютно необходимо избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских атомных объектов", - говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что главы двух государств также обсудили гуманитарную ситуацию в Украине.

Во время воскресного телефонного разговора с Путиным французский лидер заявил о необходимости гарантировать доставку гуманитарной помощи на Украину.