США попросит Эр-Рияд увеличить объемы добычи нефти

Советники американского президента Джо Байдена обсудили возможность его визита в Саудовскую Аравию. Цель приезда - переговоры по увеличению объема добычи нефти. Об этом пишет Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поездка должна продемонстрировать Королевству "серьезность глобального энергетического кризиса". Байден ранее не раз критиковал Эр-Рияд, а ЦРУ заявляло, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд причастен к убийству журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

Байден также, вероятно, намерен посетить Израиль, Японию, ФРГ и Испанию.