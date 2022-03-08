В Сингапуре в кормах для животных обнаружены следы акульего мяса

Ученые сингапурского колледжа Yale-NUS изучили корма для кошек и собак и пришли к выводу, что в их составе содержатся следы мяса исчезающих видов акул, результаты опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для этого специалисты исследовали 45 кормов с рыбой - от "океанической рыбы" и "белой рыбы" до "тунца" и "лосося" - произведенных 16 брендами и распространенных в Сингапуре.

В 45 из 144 образцов оказались ДНК акул. В частности, более распространенной голубой акулы и ряда "уязвимых" видов: белоперой рифовой, шелковистой, индо-малайской большеглазой акулы, карибской длиннорылой акулы и тигровой песчаной акулы.