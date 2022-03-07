Офис Зеленского об убийстве члена украинской делегации

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что убийство Дениса Киреева не связано с работой украинской делегации, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Подоляк объяснил, что Киреев был консультантом по ряду вопросов, касающихся настроений Российской Федерации, однако он не был членом делегации.

"Соответственно, перестрелка... не имеет отношения к работе делегации. Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве, и там есть какой-то конфликт... Я бы это разделил",- сказал Михаил Подоляк.

Также он добавил, что члены самой делегации все "на месте" и продолжают работу, а в отношении убийства Киреева и распространения информации об этом инциденте будут проводиться следственные действия.