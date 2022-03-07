Евросоюз обратился к МАГАТЭ с просьбой о защите украинских АЭС

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обратилась к директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, попросив организацию обеспечить безопасность атомных электростанций на территории Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прошу МАГАТЭ сделать все возможное для обеспечения ядерной безопасности атомных объектов Украины в нынешних условиях войны", - написала Симсон.

Она подчеркнула, что Россия должна вернуть ядерные объекты на территории Украины "под полный оперативный и регулирующий контроль" украинских властей. Также еврокомиссар призвала МАГАТЭ организовать и подготовить международное сообщество к возможному возникновению чрезвычайной ситуации в Украине.