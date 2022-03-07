Во Франции заявили о подготовке новых секретных санкций против России

Глава министерства экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала BFM, что Евросоюз прорабатывает дополнительные варианты санкций против РФ из-за ситуации в Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стоит ли идти дальше? Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер", - сказал министр.

Он заявил об эффективности и беспрецедентности введенных санкций и подчеркнул, что у Евросоюза еще остается "пространство для маневра".

"Мы работаем нам этим с другими министрами финансов (Евросоюза). 10-11 марта состоится саммит глав государств (ЕС) под председательством (президента Франции) Эммануэля Макрона. Этот саммит также будет поводом рассмотреть варианты", - объявил Ле Мэр.

Фото: Christian Hartmann/Reuters