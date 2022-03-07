https://news.day.az/world/1442324.html Зеленский и Мишель обсудили членство Украины в ЕС
Зеленский и Мишель обсудили членство Украины в ЕС
Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Володимиром Зеленским и президентом Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем.
Как передает Day.Az, об этом Президент Украины сообщил в Twitter.
Он отметил, что обсуждал с Шарлем Мишелем обстрел гражданской инфраструктуры. Лидеры подчеркнули важность прекращения этих атак.
В.Зеленский и Шарль Мишель обменялись мнениями о безопасности ядерных объектов.
В.Зеленский в ходе телефонного разговора также затронул вопрос о членстве Украины в Евросоюзе.
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