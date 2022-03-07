Зеленский и Мишель обсудили членство Украины в ЕС

Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Володимиром Зеленским и президентом Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем.

Как передает Day.Az, об этом Президент Украины сообщил в Twitter.

Он отметил, что обсуждал с Шарлем Мишелем обстрел гражданской инфраструктуры. Лидеры подчеркнули важность прекращения этих атак.

В.Зеленский и Шарль Мишель обменялись мнениями о безопасности ядерных объектов.

В.Зеленский в ходе телефонного разговора также затронул вопрос о членстве Украины в Евросоюзе.