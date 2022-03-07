Венгрия разрешила размещение войск НАТО на территории страны
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Венгрия разрешила размещение войск НАТО на западе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, соответствующий указ подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия разрешает размещение войск НАТО на западе страны, а также поставки оружия через свою территорию другим государствам-членам НАТО.

В указе говорится, что Венгрия не разрешает транзит летального оружия в Украину через свою территорию.