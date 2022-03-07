https://news.day.az/world/1442325.html Венгрия разрешила размещение войск НАТО на территории страны
Венгрия разрешила размещение войск НАТО на территории страны
Венгрия разрешила размещение войск НАТО на западе страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, соответствующий указ подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгрия разрешает размещение войск НАТО на западе страны, а также поставки оружия через свою территорию другим государствам-членам НАТО.
В указе говорится, что Венгрия не разрешает транзит летального оружия в Украину через свою территорию.
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