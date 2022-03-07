https://news.day.az/world/1442334.html Украинская армия вернула контроль над аэропортом в Николаеве
Украинская армия вернула контроль над аэропортом в Николаеве
Вооруженные силы Украины вернули контроль над аэропортом в Николаеве.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Unian.net", об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Он отметил, что использовать аэропорт для полетов пока невозможно.
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