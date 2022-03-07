Украинская армия вернула контроль над аэропортом в Николаеве

Вооруженные силы Украины вернули контроль над аэропортом в Николаеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Unian.net", об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он отметил, что использовать аэропорт для полетов пока невозможно.