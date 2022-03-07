https://news.day.az/world/1442358.html Турция и Россия могут использовать в торговле доллар, евро, рубль, золото и юань - Эрдоган
Турция и Россия могут использовать в торговле доллар, евро, рубль, золото и юань - Эрдоган
Турция и Россия могут использовать в торговле доллар, евро, рубль, золото и юань.
Об этом во время вчерашнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, Владимир Путин в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море.
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