В Турции обсудят развитие интеллектуальных транспортных систем
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II Международный саммит по технологиям интеллектуальных транспортных систем (AUS) SUMMITS пройдет в Анкаре 9-10 марта, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

На открытии мероприятия выступил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Разработчикам проектов в области интеллектуальных транспортных систем будут вручены награды: "Путь разума в транспорте".

SUMMITS - международное мероприятие, которое соберет вместе экспертов из многих стран мира.