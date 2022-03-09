https://news.day.az/world/1442400.html В Турции обсудят развитие интеллектуальных транспортных систем
В Турции обсудят развитие интеллектуальных транспортных систем
II Международный саммит по технологиям интеллектуальных транспортных систем (AUS) SUMMITS пройдет в Анкаре 9-10 марта, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
На открытии мероприятия выступил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.
Разработчикам проектов в области интеллектуальных транспортных систем будут вручены награды: "Путь разума в транспорте".
SUMMITS - международное мероприятие, которое соберет вместе экспертов из многих стран мира.
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