https://news.day.az/world/1442422.html В Москве столкнулись три грузовика - ВИДЕО
В Москве столкнулись три грузовика - ВИДЕО
Три грузовика столкнулись на юго-востоке Москвы. В одной из машин был зажат человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Угрешской улице.
На представленных кадрах видно, что машины получили серьезные механические повреждения.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы получил зажатый в одной из машин водитель.
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