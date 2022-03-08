В Москве столкнулись три грузовика

Три грузовика столкнулись на юго-востоке Москвы. В одной из машин был зажат человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Угрешской улице.

На представленных кадрах видно, что машины получили серьезные механические повреждения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы получил зажатый в одной из машин водитель.