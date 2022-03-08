Российские самолеты сбросили на Сумы авиабомбы, есть жертвы

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что на Сумы и район сбросили авиабомбы, а также обстрелял Ахтырку, передает Day.Az со ссылкой на Украинская Правда.

"После 23 часов на город и район (Сумы и Сумской - ред.) российские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах. Среди пострадавших - дети", - отметил Живицкий.