https://news.day.az/world/1442469.html Пожар на нефтебазе в Украине потушен
Пожар на нефтебазе в Украине потушен
Пожар на нефтебазе в пгт Черняхов в Житомирской области Украины, вызванный авиаударом ВС России, ликвидирован.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в Телеграме Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Сообщается, что возгорания на двух нефтебазах Житомирщины - в областном центре и в пгт Черняхов - произошли около 20:20 7 марта в результате двух авиаударов.
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