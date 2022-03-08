Пожар на нефтебазе в Украине потушен

Пожар на нефтебазе в пгт Черняхов в Житомирской области Украины, вызванный авиаударом ВС России, ликвидирован.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в Телеграме Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что возгорания на двух нефтебазах Житомирщины - в областном центре и в пгт Черняхов - произошли около 20:20 7 марта в результате двух авиаударов.