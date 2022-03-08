https://news.day.az/world/1442479.html "Газпром" продолжает штатную подачу газа через Украину
"Газпром" продолжает штатную подачу газа через Украину
"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн куб. м на 8 марта", - сообщил он.
Этот объем соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
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