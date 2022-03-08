https://news.day.az/world/1442480.html Российские военные ввели режим тишины и открыли гумкоридоры в Украине - ВИДЕО
Российские военные ввели режим тишины и открыли гумкоридоры в Украине - ВИДЕО
Российские военнослужащие ввели с 10.00 по московскому времени режим тишины и открыли гуманитарные коридоры из ряда украинских городов для безопасной эвакуации граждан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится "режим тишины" и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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