Российские военные ввели режим тишины и открыли гумкоридоры в Украине

Российские военнослужащие ввели с 10.00 по московскому времени режим тишины и открыли гуманитарные коридоры из ряда украинских городов для безопасной эвакуации граждан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится "режим тишины" и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.