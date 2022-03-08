https://news.day.az/world/1442482.html Сухопутные войска ВСУ о потерях России
Сухопутные войска ВСУ о потерях России
Российские войска с 24 февраля по 7 марта ориентировочно потеряли почти 12 тысяч личного состава.
Как передает Day.Az, об этом Сухопутные войска ВСУ сообщают в Фейсбуке.
Кроме того, танков потеряно 303, боевых бронированных машин - 1036, артиллерийских систем -120, РСЗО - 56, средств ПВО - 27, самолетов - 48, вертолетов - 80, автомобильной техники - 474, кораблей/катеров - 3, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
Данные уточняются.
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