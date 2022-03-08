Сухопутные войска ВСУ о потерях России

Российские войска с 24 февраля по 7 марта ориентировочно потеряли почти 12 тысяч личного состава.

Как передает Day.Az, об этом Сухопутные войска ВСУ сообщают в Фейсбуке.

Кроме того, танков потеряно 303, боевых бронированных машин - 1036, артиллерийских систем -120, РСЗО - 56, средств ПВО - 27, самолетов - 48, вертолетов - 80, автомобильной техники - 474, кораблей/катеров - 3, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Данные уточняются.