Минобороны России о потерях Украины

Бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в течение прошедших суток уничтожены 158 военных объектов на территории Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира. Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины", - сообщил Конашенков.

По его словам, также выведены из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходных огневых установки "Бук М-1", четыре пункта управления, две радиолокационных станции, девять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

"Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины", - сообщил Конашенков.

Среди них 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций. Уничтожены: 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат, сказал официальный представитель Минобороны России.