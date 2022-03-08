В России запретили вывоз иностранных медицинских изделий

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, речь идет об изделиях, которые в настоящее время находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

"Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств", - указано в документе.