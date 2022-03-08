https://news.day.az/world/1442496.html Украинские военные поздравили женщин с 8 марта - ВИДЕО
Украинские военные поздравили женщин с 8 марта - ВИДЕО
Украинские военные поздравили женщин с международным женским днем. Они благодарили за поддержку и пообещали мирное небо над головой каждой украинке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, видео появилось в сети.
"Мирного неба над головой. Желаем, чтобы вы оставались с нами и поддерживали, как сейчас. Спасибо за Вашу поддержку и вашу молитву. Благодаря им мы становимся сильнее. Мирное небо мы вам обеспечим в ближайшее время. С праздником", - сказали военные.
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