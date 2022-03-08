Binance не будет проводить операции с российскими картами Mastercard и VISA

Криптовалютная биржа Binance с 9 марта прекращает поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз биржи, передает Day.Az.

"Начиная со среды, 09.03.2022 00:00 мск, все операции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России, будут недоступны на Binance", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все операции с картами Visa и Mastercard, выпущенными за пределами России, также будут недоступны на российской криптобирже Binance.