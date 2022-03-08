Соучастника теракта 11 сентября выпустили из Гуантанамо

Соучастника теракта 11 сентября 2001 года, который не смог попасть на борт самолета, освободили из американской тюрьмы в Гуантанамо. Он провел в заключении почти 20 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание пишет, что речь идет о 46-летнем гражданине Саудовской Аравии Мухаммаде Мани Ахмаде аль-Кахтани. Его отправили на родину для лечения психических заболеваний. Сообщается, что из-за пережитых пыток, которым он подвергся в тюрьме, мужчина был признан "неподходящим" для судебного разбирательства.

По данным издания, заключенный подвергался избиениям, сексуальным унижениям, лишению сна и принуждению оставаться в неудобной позе длительное время. У соучастника теракта обнаружили шизофрению и посттравматическое стрессовое расстройство.

По мнению американских властей, Мухаммад не может более представлять угрозу национальной безопасности страны, поэтому был отпущен в Саудовскую Аравию.