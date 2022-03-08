МИД Великобритании предупредил о последствиях санкций для граждан своей страны

Граждане Великобритании на себе ощутят последствия санкций против России, в том числе в энергетике. Об этом в ходе выступления в парламенте заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, британцы почувствуют влияние санкций с точки зрения счетов на электроэнергию и стоимости жизни, однако Трасс подчеркнула, что "эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины от этого ужасного варварства, с которым они сталкиваются".

При этом глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что экономические издержки также не идут в сравнение с тем, что произойдет, "если позволить Путину добиться успеха. Потому что, как мы знаем, если Путин не проиграет в Украине, его амбициям не будет предела".