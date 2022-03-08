https://news.day.az/world/1442563.html Генсек НАТО объявил об усилении восточного фланга альянса
Генсек НАТО объявил об усилении восточного фланга альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс заметно расширил присутствие на восточном фланге, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По его словам, в настоящее время в состоянии боевой готовности пребывают 130 самолетов, более 200 кораблей "от высоких полярных широт до Средиземноморья".
Соответствующее заявление Столтенберг сделал в Риге в ходе совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Генсек добавил, что в регионе дополнительно дислоцированы тысячи военнослужащих.
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