США приостанавливают импорт энергоресурсов из России

Президент США Джо Байден во вторник объявит о дополнительных мерах в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном Белым домом графике американского лидера.

"Президент объявит о действиях, направленных на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированную и необоснованную войну против Украины", - сообщается в документе. Выступление намечено на 10:45 по местному времени.

Как сообщила журналист агентства Bloomberg Эннмари Хордерн со ссылкой на источники, США планируют во вторник одобрить ограничение на импорт энергоресурсов из РФ.

В 2021 году на нефть из России приходилось около 3% импорта нефти в США, при этом эти поставки выросли в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом, до 72,608 млн баррелей. Импорт нефтепродуктов из России увеличился на 1,5%, до 172,586 млн баррелей. В основном они импортируются на Гавайи и побережье, где нефтеперерабатывающие предприятия не имеют доступа к трубопроводам, связывающим крупные американские месторождения. При этом США на неделе с 19 по 25 февраля сократили импорт нефти из России до нулевых показателей.