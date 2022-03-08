Путин подписал закон о комплексе мер поддержки россиян в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций со стороны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пакет социально-экономических мер призван защитить национальные интересы страны от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Согласно документу, в России упрощаются установленные российским законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.