Путин подписал закон о комплексе мер поддержки россиян в условиях санкций
Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций со стороны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что пакет социально-экономических мер призван защитить национальные интересы страны от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.
Согласно документу, в России упрощаются установленные российским законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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