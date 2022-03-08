https://news.day.az/world/1442581.html Зеленский рассказал, что хотел бы сказать Путину
Зеленский рассказал, что хотел бы сказать Путину
Президент Украины Володимир Зеленский хотел бы призвать президента РФ Владимира Путина прекратить войну.
Как сообщает Day.Az, об этом говорилось в его интервью ABC News.
Так, отвечая на вопрос о том, что он бы хотел сейчас сказать Путину, Зеленский отметил:
"Я считаю, что он способен остановить войну, которую начал, и даже если он не думает, что он начал ее, он должен знать одну важную вещь, которую нельзя отрицать, что остановить войну - это то, на что он способен".
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