Зеленский рассказал, что хотел бы сказать Путину

Президент Украины Володимир Зеленский хотел бы призвать президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Как сообщает Day.Az, об этом говорилось в его интервью ABC News.

Так, отвечая на вопрос о том, что он бы хотел сейчас сказать Путину, Зеленский отметил:

"Я считаю, что он способен остановить войну, которую начал, и даже если он не думает, что он начал ее, он должен знать одну важную вещь, которую нельзя отрицать, что остановить войну - это то, на что он способен".