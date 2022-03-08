Переговоры Путина с премьером Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во вторник, 8 марта, созвонился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним третий раунд российско-украинских переговоров. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В ходе беседы Путин и Беннет обсудили различные аспекты ведущейся Россией спецоперации в Донбассе. Вместе с тем, Путин прокомментировал итоги состоявшегося 7 марта в Беларуси третьего раунда российско-украинских переговоров. Отмечается, что представители двух стран договорились продолжить диалог по данному вопросу.