США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

Соединенные Штаты вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе", - утверждал президент. По его словам, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг, заявил Байден.

Власти США призывают частный сектор не взвинчивать цены ввиду последствий санкций против РФ, будут бороться со спекулянтами. США должны стать энергетически независимой страной, обсуждают с ЕС перспективы их отказа от нефти и газа из РФ, сказал Байден.