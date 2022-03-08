Вступит ли Швеция в НАТО?

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что сейчас вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом она сообщила на пресс-конференции.

"Если Швеция решит подать заявку, это еще больше дестабилизирует эту часть Европы и усилит напряженность. В таком случае Швеция помогла бы дестабилизировать ситуацию", - сказала она.