Подполковник ВСУ обратился к своему брату - депутату Госдумы РФ: "Когда продал душу дьяволу?"

Подполковник ВСУ Николай Кондрацкий обратился к своему двоюродному брату - депутату Госдумы России, заместителю председателя комитета по безопасности Анатолию Выборному.

На опубликованном в сети видео он призвал брата не позорить семью и остановить войну против Украины.

Кондрацкий рассказал, что его брат активно выступал за аннексию Крыма в 2014 году, голосовал за введение войск на Донбасс, активно голосовал за признание "ЛДНР".

Он обратился к Выборному на русском языке, потому что тот "родной язык забыл".

"Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушки, как мы ходили за грибами, как мы ездили на рыбалку.., как мы ходили на кладбище и проведывали наших бабушку и дедушку. Дедушку, Выборного Михаила Антоновича, который сражался и дошел до Берлина, сражался с фашистской нечистью", - начал он свое обращение.

Далее Кондрацкий возвал к совести своего брата-оккупанта.

"Хочу спросить у тебя, брат... Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу, когда ты забыл, что твоя Родина в опасности. Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты, в том числе и на Шепетовку, где мы с тобой выросли?", - возмутился подполковник ВСУ.