https://news.day.az/world/1442608.html Одессита заставили извиниться за призыв "вешаться бандеровцам" - ВИДЕО
Одессита заставили извиниться за призыв "вешаться бандеровцам" - ВИДЕО
На севере Одесской области местные жители заставили публично извиниться одессита за антиукраинские комментарии в социальной сети.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Ананьев Юрий Тищенко.
По его словам, житель региона Иван Унтило в Facebook разместил оскорбительный комментарий. В частности, он заявил, что защитники Украины не смогут противостоять российским силам, и призвал "бандеровцев вешаться".
Он также разместил видео, на котором "комментатор" извинился за оскорбление украинских военных.
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