Одессита заставили извиниться за призыв "вешаться бандеровцам"

На севере Одесской области местные жители заставили публично извиниться одессита за антиукраинские комментарии в социальной сети.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Ананьев Юрий Тищенко.

По его словам, житель региона Иван Унтило в Facebook разместил оскорбительный комментарий. В частности, он заявил, что защитники Украины не смогут противостоять российским силам, и призвал "бандеровцев вешаться".

Он также разместил видео, на котором "комментатор" извинился за оскорбление украинских военных.