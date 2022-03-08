https://news.day.az/world/1442609.html Путин ввел еще один запрет в России
Путин ввел еще один запрет в России
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 31 декабря 2022 года запрет на вывоз за пределы РФ и ввоз в страну продукции и сырья по перечням, которые определит правительство.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в указе о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности.
Также президент поручил правительству за два дня определить перечень иностранных государств, в которые будет запрещен вывоз определенной продукции и сырья.
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