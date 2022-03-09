В Австралии объявили режим ЧП

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений на восточном и северо-восточном побережье континента. Об этом он сообщил в заявлении, опубликованном среду на сайте правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я намерен рекомендовать генерал-губернатору [Австралии Дэвиду Херли] утвердить заявление о режиме чрезвычайного положения на национальном уровне из-за наводнений в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде. Это даст федеральным властям чрезвычайные полномочия, которые позволят избежать любых бюрократических проволочек при оказании помощи на местах", - указал премьер.

Также правительство выделит дополнительное финансирование пострадавшим общинам, которое поможет восстановить разрушенные предприятия и городскую инфраструктуру. В числе прочего средства пойдут на очистку и ремонт - 210 млн австралийских долларов ($152,9 млн), выплату пособий и помощи людям, оказавшимся в затруднительном положении, - 31,2 млн австралийских долларов ($22,7 млн), закупку продовольствия и товаров первой необходимости для изолированных наводнением общин - 25 млн австралийских долларов ($18,2 млн), на восстановление школ и детских садов, фельдшерских пунктов и клиник, а также на оплату труда сотрудников, нанятых для восстановительных работ, - 18 млн австралийских долларов ($13 млн).

Как ожидается, после одобрения генерал-губернатором режим чрезвычайного положения существенно расширит полномочия федерального правительства страны, позволив перенаправлять дополнительные ресурсы в пострадавшие регионы без согласования с парламентом, а также мобилизовать военнослужащих ВС Австралии для ликвидации последствий стихийного бедствия и организации поисково-спасательных работ, не дожидаясь обращений со стороны руководства регионов.

Ливни и наводнения на востоке Австралии

Масштабные наводнения на северо-восточном и восточном побережье Австралии начались в середине февраля из-за продолжительных ливней. В штате Квинсленд в зоне затопления оказались более 2 тыс. домов, порядка 20 тыс. человек были эвакуированы. В Новом Южном Уэльсе был полностью затоплен город Лисмор, расположенный в 800 км к северу от Сиднея, частично затоплен еще ряд городов. К настоящему моменту в результате наводнений погибли по меньшей мере 20 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести, порядка 240 тыс. человек потеряли свои дома и имущество.

Наиболее сложной остается ситуация в крупнейшем городе страны Сиднее, где дожди идут 16 дней подряд. В западных и юго-западных пригородах Сиднея более 2 тыс. домов были признаны непригодными для проживания после наводнения, еще 2,3 тыс. домов оказались серьезно повреждены водой. По данным службы спасения штата Новый Южный Уэльс, с начала года в мегаполисе выпало более 850 мм осадков, причем большая часть - в последние две недели. Заместитель главы региона Пол Тул назвал наводнение "катастрофическим событием", отметив, что за прошедшие сутки спасатели приняли более 3 тыс. звонков с просьбами о помощи.