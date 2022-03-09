Интенсивный обстрел Харькова
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Ранним утром в среду, 9 марта, был обстрелян населенный пункт Дергачи в Харьковской области.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

О жертвах или раненых среди мирного населения пока информации нет.

Видео ночных ударов российской армии опубликовали в сети очевидцы, слышны непрекращающиеся звуки российской артиллерии и яркие вспышки.

"Дергачи, Харьковская область. Адовый ночной обстрел", - сказано в сообщении.