https://news.day.az/world/1442635.html Интенсивный обстрел Харькова - ВИДЕО
Интенсивный обстрел Харькова - ВИДЕО
Ранним утром в среду, 9 марта, был обстрелян населенный пункт Дергачи в Харьковской области.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
О жертвах или раненых среди мирного населения пока информации нет.
Видео ночных ударов российской армии опубликовали в сети очевидцы, слышны непрекращающиеся звуки российской артиллерии и яркие вспышки.
"Дергачи, Харьковская область. Адовый ночной обстрел", - сказано в сообщении.
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