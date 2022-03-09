Норвегия поставляет газ Европе на максимуме своих возможностей
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия в настоящее время поставляет в Европу максимальные объемы газа, которые может обеспечить, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Норвегия поставляет газ на максимуме своих возможностей", - уточнил Стёре.
Норвегия обеспечивает порядка 20% европейских потребностей в этом энергоресурсе, утверждает Стёре. Увеличить внезапно поставки не получится, предупредил премьер.
10-11 марта на неформальном саммите Евросоюз рассмотрит вопросы укрепления обороны и экономики, а также снижения зависимости от энергоресурсов из России.
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что запрет США на импорт энергоносителей из России будет иметь сдержанный эффект на российскую экономику.
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