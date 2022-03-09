Взрыв в Пензе, есть погибшие и пострадавшие

На предприятии в Пензе разгерметизировался резервуар с битумом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате погибли три человека, семеро пострадали.

"Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие" - рассказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по региону, разгерметизация резервуара для хранения нефтепродукта произошла в 08.40 мск. На месте работают 25 спасателей и 6 единиц техники.

Как сообщает источник ТАСС в экстренных службах, в качестве предварительной версии аварии рассматривается нарушение технического процесса при перекачке битума. Также не исключено нарушение техники безопасности.