https://news.day.az/world/1442723.html Протесты в Австралии
Протесты в Австралии
Десятки протестующих в разрушенном наводнением городе Лисмор на востоке Австралии высказали недовольство бездействием властей, когда премьер-министр Скотт Моррисон посетил центр зоны бедствия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Демонстранты потребовали большей помощи и более решительных действий по борьбе с последствиями стихии, поскольку именно в этом городе жители столкнулись с одним из самых сильных наводнений на восточном побережье, в результате которого погибло 20 человек.
Помимо этого протестующие призвали власти уделить больше внимания борьбе с изменением климата.
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