Протесты в Австралии

Десятки протестующих в разрушенном наводнением городе Лисмор на востоке Австралии высказали недовольство бездействием властей, когда премьер-министр Скотт Моррисон посетил центр зоны бедствия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Демонстранты потребовали большей помощи и более решительных действий по борьбе с последствиями стихии, поскольку именно в этом городе жители столкнулись с одним из самых сильных наводнений на восточном побережье, в результате которого погибло 20 человек.

Помимо этого протестующие призвали власти уделить больше внимания борьбе с изменением климата.