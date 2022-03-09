В Великобритании задержали российский самолет

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил о задержании российского самолета в рамках санкций. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, самолет задержали в городе Фарнборо в графстве Хэмпшир. В настоящее время ведется расследование, устанавливается владелец самолета.