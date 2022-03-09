https://news.day.az/world/1442729.html В Великобритании задержали российский самолет
В Великобритании задержали российский самолет
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил о задержании российского самолета в рамках санкций. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, самолет задержали в городе Фарнборо в графстве Хэмпшир. В настоящее время ведется расследование, устанавливается владелец самолета.
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