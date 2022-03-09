На мир надвигается продовольственный кризис

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди заявил, что из-за специальной военной операции России в Украине в мире может возникнуть продовольственный кризис. Об этом сообщает газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Денорманди, угроза может оказаться вполне реальной, поскольку многие страны Средиземноморья импортируют российскую и украинскую пшеницы. Кроме того, на ситуацию может повлиять рост цен, в частности, на корм для сельскохозяйственных животных.

При этом министр отметил, что Франция не сильно зависит от импорта российской или украинской пшеницы. Он также предложил расширить европейское производство для борьбы с продовольственным кризисом.

Доля Российской Федерации и Украины в мировом экспорте пшеницы равна почти 30%. Также Украина является одним из крупнейших производителей кукурузы и подсолнечника.