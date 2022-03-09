Из хранилищ Европы отбирают остатки газа

В российской компании "Газпром" заявили, что из подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы сейчас отбирают остатки топлива, которые были закачаны туда в предыдущие годы. Об этом холдинг сообщил в официальном Telegram-канале со ссылкой на Gas Infrastructure Europe, передает Day.Az.

Отмечается, что по состоянию на 7 марта объем газа в европейских ПХГ был на 22,1% (или на 7,5 млрд кубометров) меньше по сравнению с показателем предыдущего года. При этом отобрано уже 105,3% от объема топлива, которое было закачено в хранилища летом 2021 года.

Согласно информации компании, хранилища ФРГ опустели уже на 74,4%, Франции - на 80,3%.