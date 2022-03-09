МАГАТЕ не контролирует Чернобыльскую АЭС
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МАГАТЕ обеспокоено потерей контроля над занятой российскими войсками Чернобыльской АЭС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Рафаэль Гросси, генеральный директор агентства подтвердил прекращение дистанционной передачи данных с систем контроля установленных на станции. Он также предложил поехать лично в Чернобыль или в любое другое место для получения гарантий обеспечения безопасности всех ядерных объектов Украины.

Украинская сторона пожаловалась, что примерно 210 человек технического состава и охраны работают без перерыва с момента перехода станции под российский контроль и потребовала срочную ротацию.

Регулирующий орган сообщил, что из 15 находящихся в Украине энергоблоков, в настоящий момент работают 8, в том числе 2 на Запорожской АЭС, которая с прошлой недели управляется российскими вооруженными силами.

Персонал станций работает по сменам. Уровни излучения на площадках остаются в норме.

В МАГАТЕ подтверждают, что выброса радиации на Запорожской АЭС не зафиксировано. "Все системы безопасности на станции не затронуты и функционируют в норме".