Пентагон отверг передачу военных истребителей МИГ-29 Украине

Предложение правительства Польши о передаче Украине военных истребителей МИГ-29 отвергнуто Пентагоном, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Украинские пилоты обучены управлять только российскими самолетами, в связи с этим Украина просит страны НАТО, владеющие такого плана техникой поддержки и помощи. Вашингтон ранее заявлял, что рассматривает предложение о передаче польских самолетов Миг-29, в обмен на американские F-16.

Публичное заявление Польши о возможности передачи своей техники застало американских чиновников врасплох. США прекрасно понимают, что, с одной стороны, принятие этого решения будет способствовать повышению морального духа Украины, но с другой стороны, военные, украинские аэродромы разрушены и вылет самолетов будет возможен только из Польши, которая является членом НАТО, что усугубит ситуацию и может привести к более масштабной войне.