В России заявили о возможности блокировки в стране iOS и Android

Блокировка операционных систем iOS и Android в России возможна, однако при этом от нее не спасет даже отказ от обновления устройств.

Об этом заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то... Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет", - сказал он.