Добровольцы предлагают украинским беженцам транзит по Европе

Множество иностранных волонтеров съехались в Польшу из разных стран, чтобы поддержать украинских беженцев, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Александра - одна из тех, кто направляется в Италию. Она бежала из Харькова под бомбежками с месячным ребенком на руках.

Моника Пина, Euronews:

- Невозможно посчитать сколько людей съехались со всей Европы, чтобы помочь украинским беженцам на польской границе. Но одно можно сказать точно, частная инициатива показывает силу солидарности.

Норберт сутки ехал сюда из Штутгарта. Места в машине не хватило для всего того, что собрали его друзья для беженцев.

Елизавета нашла транспорт для всей своей семьи - колонну из трех микроавтобусов из Германии.

1,2 млн украинских беженцев пересекли границу с Польшей за первые 12 дней войны. Для большинства из них - это первая безопасная остановка, но не последняя - они планируют ехать дальше.