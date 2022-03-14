Подсолнечное масло в Европе станет дефицитом

Страны Евросоюза через 4-6 недель столкнутся с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла, вызванного вынужденной остановкой его экспорта с Украины, что в свою очередь вызовет дефицит рафинированного и бутилированного масла для европейских домохозяйств, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации производителей и переработчиков растительных масел и жиров FEDIOL.

"Доступные запасы в ЕС ориентировочно истощатся в срок от четырех до шести недель. По истечении этого периода вполне вероятно, что отсутствие доступности нерафинированного подсолнечного масла и ограниченные альтернативы приведут к дефициту рафинированного/бутилированного подсолнечного масла на европейском рынке, и что этот дефицит распространится на уровень розничного потребления", - отмечается в отчете.

По данным FEDIOL, европейские маслоэкстракционные заводы получают 35-45% сырья для производства подсолнечного масла с Украины, экспорт которого на данный момент прекращен из-за военных действий. Организация подчеркнула, что заменить украинское сырье в отрасли в короткие сроки невозможно. Также с аналогичным дефицитом поставок сталкиваются и другие игроки на мировом рынке.

"Члены FEDIOL уже предвидят проблемы и делают все возможное, чтобы смягчить негативные последствия для пищевой промышленности. Они уже перенаправляют ограниченные объемы подсолнечного масла, предназначенного для производства биодизеля, обратно на продовольственный рынок. Немедленного решения этой проблемы с подсолнечным маслом не существует", - говорится в отчете организации.

По ее данным, неясно, как и когда смогут возобновиться поставки сырья с Украины. В зависимости от рынка Европейского союза, будущий дефицит подсолнечного масла в некоторой степени могут смягчить альтернативные растительные масла, такие как рапсовое, соевое или пальмовое.

"Кернел", один из крупнейших мировых производителей подсолнечного масла, 2 марта приостановил экспорт с Украины зерновых, переработку масличных культур, закупки сельхозсырья у других аграриев, а также логистические и инфраструктурные операции.